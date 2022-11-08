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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Путин заявил о необходимости поддержки семей с детьми при желании родителей работать

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Необходимо поддержать семьи, в которых родители хотят выйти на работу и освоить новую хорошо оплачиваемую профессию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Необходимо создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу, повышать квалификацию и осваивать новые хорошо оплачиваемые профессии. Нужно поддержать тех, кто стремится зарабатывать больше", - сказал Путин в ходе совещания о поддержке доходов семей с детьми.

Он рассказал, что порой семьи теряют право получать выплаты на детей в случае выхода родителей на работу или даже незначительного повышения их заработка.

"При этом даже несмотря на получаемую зарплату совокупный доход семьи остается невысоким, может даже оказаться ниже", - заметил Путин.

Президент добавил, что существуют разные подходы к решению этого вопроса.

"По налогам корректировки сделать, чтобы люди меньше платили налоги, если совокупный доход падает... Либо частично выплачивать пособия. Здесь разные подходы возможны. Я знаю, что вы этим занимаетесь. Прошу не затягивать и принять согласованное решение", - сказал глава государства.

Владимир Путин
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