Число жертв при стрельбе в ижевской школе выросло до 18

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В федеральном центре НИИ им. Вишневского в Москве умерла 67-летняя женщина, пострадавшая при стрельбе в школе №88 Ижевска, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии во вторник.

"Сегодня в Москве скончалась женщина, пострадавшая при стрельбе в школе №88 города Ижевска. Она была доставлена спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ им. Вишневского в тяжелом состоянии. Врачи все это время боролись за ее жизнь, но спасти пациентку не удалось", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в ижевской школе 26 сентября погибло 17 человек. Таким образом, число жертв достигло 18.

По данным Минздрава, в больницах продолжают лечиться четверо детей, пострадавших при стрельбе.

34-летний мужчина 26 сентября устроил стрельбу в школе, в которой сам когда-то учился. Он проник в школу, убив охранника. Стрелявшего нашли мертвым полицейские.