Законопроект об экологической маркировке продукции принят в I чтении

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет перечень слов, которые производитель имеет право использовать при продаже органической продукции.

Законопроект (№153298-8) был внесен в парламент сенаторами в конце июня.

Согласно закону "Об органической продукции" сейчас производитель имеет право использовать при маркировке органически чистых товаров надписи, содержащие слово "органический", а также его сокращения или слова, производные от этого слова. Минсельхоз в 2019 г. своим приказом утвердил знак органической продукции: белый лист на зеленом фоне с надписью "органик" и "organic". Однако, указывая на этикетке слова "эко", "био", "натуральный" и другие его производные, производитель не обязан иметь какие-либо специальные документы, подтверждающие данные свойства.

"Таким образом, на российском рынке существует колоссальное количество брендов, легально применяющих принадлежащее им на монопольных, исключительных основаниях право на использование товарных знаков, включающих элементы, указывающие на экологичность и натуральность этих брендов. Однако на самом деле эти бренды либо не являются таковыми, либо не имеют документов, подтверждающих данные свойства товаров", - отмечалась проблема в одном из исследований Федерального института промышленной собственности.

Принятый в первом чтении законопроект предлагает для маркировки органической продукции и ее рекламы использовать не только слово "органический" или равнозначные слова, но также и слова "экологический", "биодинамический", их сокращения или слова, производные от этих слов, обозначения "эко", "био", отдельно либо в сочетании с наименованием органической продукции.

Документ получил положительное заключение правительства, но с рядом замечаний. Так, кабинет министров предложил доработать документ с учетом положений технического регламента Таможенного союза, согласно которому допускается использование приставки "био" при маркировке отдельных видов молочной продукции вне зависимости от метода производства. Кроме того, правительство предложило исключить упоминание закона о рекламе из документа.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Обращение продукции, выпущенной до его вступления в силу, допускается до истечения срока годности.