Депутаты предложили перенести ужесточение закона об экологической маркировке на 2025 год

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил поправку, которая переносит с 1 сентября 2024 года на 1 сентября 2025 года вступление в силу новых требований к маркировке органической продукции.

Эту поправку группа депутатов внесла в палату ко второму чтению законопроекта № 492926-8.

Сейчас по закону "Об органической продукции" производитель имеет право использовать при маркировке органически чистых товаров надписи, содержащие слово "органический". Минсельхоз своим приказом утвердил знак органической продукции: белый лист на зеленом фоне с надписью "органик" и "organic". Однако, указывая на этикетке слова "эко", "био", "натуральный" и другие его производные, производитель не обязан иметь какие-либо специальные документы, подтверждающие данные свойства. Планируемый к вступлению в силу с 1 сентября 2024 года закон расширял перечень наименований, используя которые производитель должен иметь подтверждение экологических свойств продукции. Это - слова "экологический", "биодинамический", "биологический", "экологически чистый", "зеленый" их сокращения или слова, производные от этих слов, обозначения "эко", "био", отдельно либо в сочетании с наименованием органической продукции.

Обращение ранее выпущенной в обращение продукции, при производстве которой не соблюдались установленные законодательством требования к органической продукции и которая имеет в маркировке слова "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходные по значению слова либо их сокращения либо обозначения "эко", "био", допускалось до истечения срока ее годности.

Если поправка будет одобрена на пленарном заседании Госдумы, то у производителей будет время до 1 сентября 2025 года привести свои товары в соответствие с новой экологической маркировкой.