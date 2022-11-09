Минфин разместил ОФЗ 29021 на 18,64 млрд рублей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года составила 97,2311% от номинала, сообщил Минфин.

Всего было продано бумаг на общую сумму 18,636 млн рублей по номиналу при спросе 208,972 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона - 18,207 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 97,2311% от номинала. Цена отсечения была установлена в размере 97,2295% от номинала.

Облигации серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года имеют 31 квартальный купонный период и первый купонный период - 140 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 8 марта 2023 года. Расчет процентных ставок 1-32-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).