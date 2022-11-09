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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

МИД РФ сообщил о грядущей сессии российско-американской комиссии по ДСНВ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Очередное заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору между РФ и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должно состояться в скором времени, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы не прекращаем профессиональный диалог с американской стороной -, как в виде обмена документами, так и по иным существующим каналам. В частности, в скоро времени должна состояться очередная сессия двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ. Говорить о некоем переговорном процессе здесь было бы не совсем уместно, это не столько переговорный процесс, сколько практическая прикладная и постоянная работа по всему комплексу вопросов, возникающих в контексте выполнения договора", - сказала она в ходе брифинга.

Так Захарова, в частности, ответила на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Москва и Вашингтон продолжают контакты по взаимным инспекциям.

"Взаимодействие России и США по его реализации осуществляется, прежде всего, путём обмена соответствующими уведомлениями об изменениях и потенциалах СНВ каждой страны", - сказала она.

МИД РФ Россия США
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