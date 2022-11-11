Песков подтвердил подготовку контактов России с Кубой на высшем уровне

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили подготовку российско-кубинских контактов на высшем уровне в ближайшее время.

"Определенные контакты с нашими кубинскими друзьями готовятся. О деталях мы вас проинформируем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ждут ли в ноябре с визитом в Москве президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

В двадцатых числах ноября в Москве планируется открытие памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. По сообщениям СМИ, на этом мероприятии может присутствовать президент Кубы.