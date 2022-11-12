РФ на переговорах с ООН отметила важность свободных поставок своих удобрений и зерна на мировые рынки

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители ООН обсудили на переговорах в Женеве вопросы реализации "зерновой сделки", сообщил в субботу МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта, являющихся составными частями одного "пакета" мер по обеспечению глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

"Подтверждалось, что только обеспечение беспрепятственного доступа российского продовольствия и удобрений на мировые рынки позволит добиться устойчивой стабилизации цен и гарантировать будущий урожай", - отметили на Смоленской площади.

Согласно сообщению, "гуманитарные задачи оказания помощи нуждающимся странам и снижения угрозы голода не должны политизироваться и становиться предметом односторонних санкций".

11 ноября в Женеве состоялся очередной раунд консультаций Вершинина с подключением заинтересованных российских ведомств и компаний с делегацией ООН с участием генерального секретаря комиссии ООН по развитию и торговле (ЮНКТАД) Ребекки Гринспен и заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.