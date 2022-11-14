Росздравнадзор заявил, что признаков дефицита инсулинов на рынке РФ нет

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Признаков дефицита инсулинов на российском рынке в настоящее время нет, спрос пациентов на эти препараты стабильно удовлетворяется, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

"Препараты производятся и поставляются в соответствии с многолетними планами, что позволяет стабильно удовлетворять спрос. Признаков дефицита данного препарата на рынке нет. В Росздравнадзор жалоб на отсутствие лекарственного средства не поступало", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора в понедельник.

Отмечается, что, по данным мониторинга движения лекарственных средств, в настоящее время на территории РФ находится в гражданском обороте около 15 млн упаковок препаратов инсулина. Всего за 10 месяцев 2022 года в гражданский оборот было введено около 12,3 млн упаковок 13 международных непатентованных наименований (для сравнения: за весь 2020 год введено 15,7 млн упаковок, за 2021 год - 16,7 млн).

Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением населения, добавили в пресс-службе.

Ранее в СМИ сообщалось, что осенью в российских аптеках возрос спрос на препараты инсулина.