В МИД РФ назвали резолюцию ГА ООН о репарациях ничтожной с правовой точки зрения

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Принятая Генассамблеей ООН резолюция "Обеспечение возмещения ущерба и репарации за агрессию против Украины" ничтожна с правовой точки зрения, заявляют в Москве.

"По сути дела, проголосовавшие за этот документ взяли на себя ответственность рекомендовать создание некоего "международного механизма", который будет управляться отдельной группой стран, никоим образом не подотчетных системе ООН", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, текст которого размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

Там отмечается, что несмотря на свой откровенный антироссийский характер, принятая резолюция "ничтожна с международно-правовой точки зрения, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов".

"Равно как не имеет она прав для определения факта агрессии и возложения вины на какую-либо сторону. Все это является прерогативами Совета Безопасности ООН, откуда, будучи неспособными к компромиссам, западные сторонники Киева старательно выводят процесс принятия решений по вопросам, связанным с ситуацией на Украине и вокруг нее", - подчеркивают на Смоленской площади.

В МИД отмечают, что резолюция собрала наименьшую поддержку из всех, принятых в ходе "антироссийской чрезвычайной спецсессии".

"Больше половины государств-членов отказались поддержать документ. Из них 73 воздержались, а 12 не приняли участия в голосовании. Признательны 13 государствам, которые наряду с Россией проголосовали против документа, руководствуясь понятием справедливости и твердо отстаивая право на суверенный путь развития", - говорится в комментарии.

"Заслуживает уважение и растущее нежелание государств Движения неприсоединения голосовать в пользу подобных одиозных инициатив", - отмечает Захарова.

Генассамблея ООН на специальном заседании в понедельник приняла проект резолюции о создании механизма, призванного реализовать репарации в пользу Украины. Документ, носящий рекомендательный характер, в частности, рекомендует создать реестр причиненного ущерба Украине в ходе боевых действий.