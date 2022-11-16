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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Россельхознадзор не увидел сложностей с поставками вакцин и лекарств для домашних животных

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор не видит сложностей с поставками вакцин и лекарственных препаратов для домашних животных. Не фиксирует служба и случаев запрета на ввоз животных-компаньонов, вакцинированных отечественными препаратами от бешенства, из России в третьи страны.

"Ограничений Россельхознадзора или непреодолимых технических сложностей для поставок вакцин и лекарственных препаратов для домашних животных на сегодняшний день нет", - говорится в сообщении службы.

По данным ФГИС "Ветис", общие объемы ввоза на территорию РФ лекарственных препаратов для ветеринарного применения и внутрироссийское производство с начала 2022 года не только не упали, но и имеют тенденцию к увеличению, подчёркивает Россельхознадзор. "Однако отмечается изменение объемов ввоза продукции зарубежными компаниями и сокращение поставок отдельных наименований товаров, что связано, по всей видимости, с их маркетинговой политикой", - отмечается в сообщении.

Россельхознадзор также подчеркивает, что не зафиксировал ни одного случая запрета на ввоз животных-компаньонов, вакцинированных отечественными препаратами от бешенства, из России в третьи страны. "Отдельно стоит отметить отсутствие законодательного требования на выезд с территории России домашних животных, привитых исключительно вакциной иностранного производства", - говорится в пресс-релизе.

Россельхознадзор отмечает, что ежегодно Минсельхоз закупает и поставляет в регионы порядка 75 наименований лекарственных средств для ветеринарного применения и средств диагностики для проведения исследований и профилактической вакцинации животных против заразных болезней, в том числе в целях профилактики бешенства собак и кошек.

"Стоит отметить, что стабилизировалась ситуация на рынке препаратов для проведения общей анестезии животных", - говорится также в сообщении.

Россельхознадзор
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