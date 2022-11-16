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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Утренний удар по нефтебазе в Орловской области повредил один резервуар

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В результате удара беспилотником по нефтебазе в Орловской области повреждения получил один из резервуаров, сообщил во "ВКонтакте" губернатор региона Андрей Клычков.

"Было повреждение одного из резервуаров нефтехранилища "Транснефти". Без жертв, без каких-то критических повреждений. Занимаются этими вопросами правоохранительные органы. После этого события мы провели оперативный штаб, в том числе по этой ситуации. Ждем конкретных разъяснений от правоохранительного блока по источникам, причинам", - сказал Клычков.

По его словам, по итогам оперативного штаба был проведен анализ по обеспечению безопасности объектов электроэнергетики и теплоснабжения. "Большой комплекс задач поставлен по обеспечению безопасности, будем работать в этом направлении", - добавил губернатор.

Ранее в среду Клычков сообщил, что около 4 утра, предположительно, беспилотный летательный аппарат взорвался на нефтебазе в селе Стальной Конь. Никто не пострадал.

В селе Стальной Конь находится одноименная линейно производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) АО "Транснефть-Дружба". Представитель компании в среду был не доступен для комментариев.

"Транснефть-Дружба" занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов, имеет резервуарный парк емкостью 3 млн кубометров, 24 нефтеперекачивающие станции и 14 нефтепродуктоперекачивающих станций, протяженность трубопроводов составляет 7,8 тыс. км. Общество, в частности, эксплуатирует нефтепровод "Дружба", по которому нефть поставляется в Европу.

Хроника 24 февраля – 16 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Орловская область Андрей Клычков Транснефть Стальной Конь Транснефть-Дружба
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