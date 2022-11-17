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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Россия и Пакистан расширят сотрудничество в области автомобильных перевозок

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Пакистан подписали межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении, сообщила пресс-служба российского Минтранса. Документ был подписан на полях выставки "Транспорт России" при участии министров Виталия Савельева и Мехмуда Асада.

Соглашение создает договорно-правовую базу для осуществления автомобильных перевозок между двумя странами. На основании документа будут осуществляться перевозки пассажиров и грузов, в том числе транзитом по территории России и Пакистана, а также в/из третьих государств, с которыми стороны соглашения имеют аналогичные договоренности.

"Подписание документа расширит географию перевозок грузов автомобильным транспортом по маршрутам международного транспортного коридора "Север-Юг", в том числе в части выхода на территорию Пакистана через территорию Ирана. При этом будут созданы дополнительные потенциальные возможности в области автомобильных перевозок для российских и пакистанских перевозчиков", - сообщила пресс-служба российского Минтранса.

Пакистан Правительство Минтранс Иран Виталий Савельев Мехмуд Асад
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