Путин обсудил с Алиевым сотрудничество в торговле и энергетике

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

Они обсудили "отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях".

В Азербайджане сейчас находится российский премьер-министр Михаил Мишустин. В Баку он должен встретиться с азербайджанским руководством и принять участие в работе 11-го Российско-азербайджанского межрегионального форума.

По итогам переговоров уже подписан ряд документов. Это межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу между странами и транспортных подходов к ним.

Также подписано соглашение об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств физлицами.

Помимо этого, подписаны соглашения между Роспотребнадзором и Минздравом Азербайджана о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме на приграничных территориях и о сотрудничестве в области внедрения международных медико-санитарных правил.

Также подписан меморандум между Минпромторгом России и Министерством экономики Азербайджана о сотрудничестве в области судостроения.

Кроме того, подписан меморандум между Минтрансом России и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере.