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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Мишустин посетит Баку, где встретится с Алиевым и примет участие в работе азербайджано-российского форума

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг отправится в Баку с рабочим визитом, где примет участие в работе 11-го азербайджано-российского межрегионального форума.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, Мишустин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проведёт переговоры с премьером Азербайджана Али Асадовым.

"На переговорах с руководством Азербайджанской Республики предполагается обсудить актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества в транспортной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

Ранее в кабинете министров Азербайджана сообщили, что участники форума обсудят вопросы сотрудничества в сферах транспорта, АПК, малого и среднего бизнеса.

Кроме того, ожидается подписание ряда документов.

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