Семь человек погибли при пожаре в частном доме под Стерлитамаком

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни семи человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Пожар охватил двухэтажный деревянный дом в деревне Матвеевка под Стерлитамаком. В доме располагалось несколько квартир. Все сгорели. Погибли семь жильцов, включая пять детей", - сказали в экстренных службах.

Еще двоих детей удалось спасти.

"Два ребенка смогли покинуть горящее здание. Их вытолкнул отец. Затем он попытался спасти остальных. Однако выбраться из горящего дома не смог и погиб", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по республике, в ходе тушения также обнаружили погибшую женщину.

Сообщение о пожаре поступило в 3:27 мск. К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение одной из квартир дома по всей площади.

В 05:19 (мск) возгорание локализовано на площади 56 кв. м.

К ликвидации пожара привлечено 62 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России - 24 человек и 7 единицы техники.

По предварительным данным причиной возгорания могло стать короткое замыкание, а также неосторожное обращение с огнем.

Пресс-служба СУ СКР по республике в пятницу сообщила, что обстоятельства гибели людей будет расследовано в рамках уголовного дела.

"Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - заявили в пресс-службе.