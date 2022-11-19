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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

В Москве назвали провокацией отказ Лаврову в участии в заседании СМИД в Польше

В Москве назвали провокацией отказ Лаврову в участии в заседании СМИД в Польше
Сергей Лавров
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Москве назвали провокационным решение Польши отказать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании совета глав МИД ОБСЕ, считают, что такое решение несовместимо со статусом председателя организации.

В заявлении МИД РФ констатируется, что Польшей "нарушены Правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение СМИД ОБСЕ в Порту (2002 г.) о принципах работы действующего председательства".

МИД РФ отмечает, что в течение всего года вместо укрепления ОБСЕ Варшава рушила еe основы, "делала все что могла для эрозии основополагающей для Организации культуры консенсуса, стимулировала опасные центробежные тенденции".

"Неприемлемый выпад против России в контексте СМИД - кульминация всего "антипредседательства" Польши в организации", - подчеркивается в заявлении. "Подобными разрушительными решениями поляки при поддержке своих единомышленников по западному лагерю толкают ОБСЕ в пропасть, лишают еe последних шансов проявить свою востребованность в деле укрепления безопасности и налаживания сотрудничества, ради чего она и создавалась", - заявили на Смоленской площади.

В заявлении выражена убежденность в том, что "все здравомыслящие политики разделяют позицию российской стороны о недопустимости подобных действий и дадут им принципиальную оценку" - соответствующий запрос был направлен в пятницу всем государствам-участникам ОБСЕ.

МИД РФ информирует, что российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.

МИД Сергей Лавров ОБСЕ Польша
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