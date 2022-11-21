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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Мишустин пообещал субсидии производителям деревянных домов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Производители деревянных домокомплектов смогут получать субсидии из федерального бюджета для снижения цены квадратного метра, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, уже подготовлено постановление о порядке предоставления таких субсидий. Предприниматели должны будут для этого выполнить ряд условий: цена домокомплекта должна быть не выше 3, 5 млн рублей, а покупателю следует давать скидку до 10% от стоимости дома.

Компании, которые готовы выполнить эти требования, смогут участвовать в конкурсе Минпромторга на получение субсидий.

"Рассчитываем, что такие меры совместно с тем комплексом решений, которые уже действуют, дадут людям больше возможностей по приобретению собственного жилья. Ну и также поддержат спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохраняя рабочие места и занятость на производствах", - сказал премьер.

Михаил Мишустин Минпромторг
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