Увеличен предельный размер компенсаций на инфраструктуру для пром- и технопарков

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Государство увеличит размер компенсации на создание инфраструктуры в технопарках и индустриальных парках, решение коснется в том числе частных промышленных и технопарков, инвесторы которых смогут рассчитывать на компенсацию до 75% затрат на инфраструктуру против 50% ранее.

О подписании такого постановления сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Подписано постановление, которое призвано улучшить условия работы индустриальных и промышленных технопарков. Появится возможность для оказания аналогичной поддержки и технопаркам в сфере высоких технологий. Будет увеличен подлежащий возмещению объем затрат на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры", - сказал он, отметив, что "это первое повышение нормы за последние восемь лет".

Из текста постановления следует, что максимальный объем компенсации затрат регионам на создание инфраструктуры в индустриальных парках составит 30 млн рублей на 1 га (ранее - не более 15 млн рублей), в промышленных технопарках и технопарках в сфере высоких технологий - 120 тысяч рублей за 1 кв. м (ранее 60 тысяч рублей).

Частные инвесторы смогут рассчитывать на компенсацию до 75% инвестиций в инфраструктуру промышленных и технопарков.

Как прокомментировали в Минпромторге - едином администраторе расходов по всем видам технопарков, эта мера позволит сократить примерно вдвое сроки окупаемости проектов в этой сфере.

"Частные инвесторы при реализации проектов создания парков в условиях санкционного давления сталкиваются с новыми рисками. Это приводит к увеличению сроков окупаемости проектов, которые без государственной поддержки могут превышать 15 лет. Вместе с тем, увеличение норматива возмещения затрат до 75% позволит окупить проект за 7-8 лет", - заявил через пресс-службу глава министерства - вице-премьер Денис Мантуров.

Правительство также расширило перечень возмещаемых расходов для управляющих компаний государственных промышленных парков: в него включены затраты на финансовое обеспечение уплаты основного долга и процентов по кредитам, взятым управляющими компаниями.