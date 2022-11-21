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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Глава Минздрава назвал напряженной ситуацию с кадрами в здравоохранении

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - По дефицитным направлениям в здравоохранении в настоящее время наблюдается прирост кадров, однако, в целом, ситуация в отрасли с кадрами напряженная, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По наиболее дефицитным направлениям сегодня идет прирост, это по участковым терапевтам. В целом же, в отрасли мы видим, что пока ситуация крайне напряженная", - сказал Мурашко на совещании в Госдуме с фракцией "Справедливая Россия - За правду".

"По онкологам идет прирост, по кардиологам. Но есть направления в здравоохранении, по которым нам требуются просто изменения в подходах. По анестезиологам, реаниматологам сейчас меняем, упорядочиваем", - отметил министр.

Минздрав РФ Михаил Мурашко
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