Правительство в 2022 году выделит еще 59 млрд рублей на зарплаты медикам

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В правительстве сейчас активно обсуждают возможность увеличить зарплаты медработникам, сообщил в Госдуме министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, правительство в 2022 году дополнительно выделит 59 млрд рублей на заработные платы медикам в субъектах России.

"Сейчас идет проработка вопроса, в целом, по изменению и увеличению оплаты (работы) медицинских работников, как можно это сделать, какие шаги (предпринять), дополнительные средства в систему ОМС (выделить) для оплаты по тарифам. Сейчас этот вопрос обсуждается в правительстве активно", - сказал он.