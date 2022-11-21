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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Правительство в 2022 году выделит еще 59 млрд рублей на зарплаты медикам

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В правительстве сейчас активно обсуждают возможность увеличить зарплаты медработникам, сообщил в Госдуме министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, правительство в 2022 году дополнительно выделит 59 млрд рублей на заработные платы медикам в субъектах России.

"Сейчас идет проработка вопроса, в целом, по изменению и увеличению оплаты (работы) медицинских работников, как можно это сделать, какие шаги (предпринять), дополнительные средства в систему ОМС (выделить) для оплаты по тарифам. Сейчас этот вопрос обсуждается в правительстве активно", - сказал он.

Минздрав Михаил Мурашко
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