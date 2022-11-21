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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

"Росатом" планирует заливку бетона на АЭС в Венгрии в 2023 году

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на то, что отношения с Венгрией позволят компании начать строительство АЭС в стране в следующем году. Об этом сообщил журналистам в кулуарах "Атомэкспо" глава компании Алексей Лихачев.

"Проект венгерский как проект европейский находится под большим риском, чем любой другой наш проект", - отметил он, комментируя влияние санкций на проект АЭС "Пакш-2".

"Но наши отношения с венгерским заказчиком, наши отношения с правительством Венгрии, с нашими деловыми венгерскими партнерами пока позволяют проекту развиваться", - сказал Лихачев.

"В наших планах на следующих год провести первый бетон, получить все необходимые лицензии и полностью развернуть строительные работы", - отметил он.

"Но хочу подчеркнуть, что движение проекта вперед определяется обеими сторонами", - заключил топ-менеджер.

Росатом
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