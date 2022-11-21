"Росатом" за год-два откажется от расчетов в "недружественных" валютах

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Росатом" планирует постепенный отказ от расчетов в ряде "недружественных валют", сообщил на форуме "Атомэкспо-2022", замглавы корпорации по экономике и финансам Илья Ребров.

По его словам, "платежи в так называемых "недружественных" валютах проходят каждый день с какими-то новыми приключениями".

"Основную часть своих усилий мы сосредоточили на том, чтобы обеспечить расчетную функцию. Мы понимаем прекрасно, что никаких постоянно действующих мер для работы с расчетами просто нет. Мы их адаптируем по мере возможности, понимая, что постоянная мера может быть только одна: мы больше не ведем расчеты ни в долларах, ни в евро, ни в йенах, ни в фунтах", - отметил Ребров.

"Все эти валюты для нас более не являются ни интересными, ни безопасным с точки зрения работы. Постепенно к этому движемся, шаг за шагом. Думаю, что год-два, и мы полностью уберем эти расчеты", - сказал он.