Президент Кубы на встрече со спикером Госдумы осудил западные санкции против России

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес приветствовал усилия России по сохранению многополярности в мире и осудил антироссийские санкции, а спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Кубу символом борьбы за независимость.

"Россия всегда может рассчитывать на Кубу. (...) Приветствуем все усилия, которые предпринимает Россия для того, чтобы сохранялся в мире многополярный режим. Осуждаем односторонние принудительные санкции, которые США и Запад вводят против России, считаем их несправедливыми", - заявил Диас-Канель на встрече со спикером Госдумы во вторник в Москве.

Он поблагодарил Россию за многолетнюю поддержку в период санкций и при ликвидации последствий стихийных бедствий и подчеркнул, что Россию и Кубу объединяет высокий уровень политического диалога, в том числе на уровне парламентов.

"Я считаю весьма позитивным, что даже в самые сложные моменты COVID, в рамках ужесточения всех санкций и против России, и против Кубы нам удалось сохранить высокий уровень взаимоотношений, обменов как на двустороннем уровне, так и по парламентской линии", - сказал Диас-Канель, которого цитирует сайт Госдумы.

Он сообщил, что Россию до конца года посетит председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес.

В свою очередь Володин заявил, что для России Куба больше чем стратегический партнер.

"Для нас Куба - это символ борьбы за независимость, борьбы за самоопределение народа, за возможность жить в мире, сохраняя свои традиции, культуру, язык, уклад жизни", - сказал спикер Думы, отметив, что Куба уже давно живет под санкциями - так же, как Россия.

Он заявил, что "отношения у России с Кубой особые" и что "они были пронесены через самое непростое время". "Мы считаем, что именно такое сотрудничество должно быть между друзьями", - подчеркнул Володин.

Он напомнил, что за 2022 год это уже вторая встреча с президентом Кубы, и выразил уверенность, что новый визит положительно скажется на развитии межпарламентских контактов.