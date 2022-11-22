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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Ледокол "Урал" приступит к работе в декабре

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Второй серийный атомный ледокол проекта 22220 "Урал" в среду отправится из Петербурга в порт приписки - Мурманск. Об этом сообщил глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов журналистам.

"Урал" завтра с утра уйдет в порт приписки, в декабре он уже будет работать. Надеемся, что течение 8-10 дней он придет в порт Мурманск и, вероятно, в первой декаде декабря он уже будет работать на полагаемых ему территориях", - сказал Рахманов после церемонии поднятия государственного флага на атомоходе во вторник.

Подписание приемного акта по ледоколу "Урал" проекта 22220, который строится на "Балтийском заводе" (входит в ОСК), запланировано на 29 ноября.

Контракт на строительство первого и второго серийных ледоколов проекта 22220 - "Сибирь" и "Урал" - был заключен между "Балтийским заводом" и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года, стоимость контракта составила 84,4 млрд рублей. Сдача "Сибири" и "Урала" изначально была намечена на ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно. Впоследствии сроки были сдвинуты на 2021 и 2022 годы. Ледокол "Сибирь" в декабре 2021 года вошел в состав атомного флота РФ. "Урал" спущен на воду в 2019 году.

В настоящее время на "Балтийском заводе" заложены и строятся третий и четвертый серийные ледоколы проекта - "Якутия" и "Чукотка", их сдача запланирована на 2024 год и 2026 год. Стоимость строительства составит более 100 млрд рублей.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был заложен на "Балтийском заводе" в ноябре 2013 года, спущен на воду в июне 2016 года, сдан в октябре 2020 года.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач. Длина ледокола составляет 173,3 м, ширина - 34 м, мощность - 60 МВт, ледопроходимость - 2,8 м.

ОСК Объединенная судостроительная корпорация Урал
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