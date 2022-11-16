"Атомфлот" получит атомный ледокол "Урал" 29 ноября

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Подписание приемного акта по атомному ледоколу "Урал" проекта 22220, который строится на "Балтийском заводе" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК), запланировано на 29 ноября.

Как сообщил исполняющий обязанности генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица на стратегической сессии "Реализация инфраструктурных проектов СМП в условиях санкционного давления" в Мурманске в среду, "на "Балтийском заводе" 22 числа будет осуществлен спуск на воду "Якутии" и в это же время будет подготовка к выходу в море ледокола "Урал", и в конце месяца ожидаем его поступление в ряды нашего предприятия".

Согласно презентации, представленной и.о. гендиректора "Атомфлота", подписание приемного акта запланировано на 29 ноября.

Ранее, 1 ноября, "Балтийский завод" сообщил о завершении заводских ходовых испытаний атомного ледокола "Урал" в акватории Финского залива.

Специалисты Балтийского завода устранят замечания, выявленные в ходе испытаний. Затем ледокол отправится в порт приписки город Мурманск, где будет передан заказчику, сообщала пресс-служба завода.

Контракт на строительство первого и второго серийных ледоколов проекта 22220 - "Сибирь" и "Урал" - был заключен между "Балтийским заводом" и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года, стоимость контракта составила 84,4 млрд рублей. Сдача "Сибири" и "Урала" изначально была намечена на ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно. Впоследствии сроки были сдвинуты на 2021 и 2022 годы. Ледокол "Сибирь" в декабре 2021 года вошел в состав атомного флота РФ.

В настоящее время на "Балтийском заводе" заложены и строятся третий и четвертый серийные ледоколы проекта - "Якутия" и "Чукотка", их сдача запланирована на 2024 год и 2026 год. Стоимость строительства составит более 100 млрд рублей.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был заложен на "Балтийском заводе" в ноябре 2013 года, спущен на воду в июне 2016 года, сдан в октябре 2020 года. Атомный ледокол "Урал" заложен в 2016 году, спущен в 2019 году.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и решения других задач. Длина ледокола составляет 173,3 м, ширина - 34 м, мощность - 60 МВт, ледопроходимость - 2,8 м.