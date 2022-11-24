В РФ за сутки COVID-19 заболели около 5,8 тыс. человек

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 5,8 тыс. случаев, скончались 58 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"В РФ выявлено 5 784 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 353 человека и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 9,6%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 47 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций - в 28 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 631 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно выросло. При этом суточная заболеваемость держится на уровне значений конца июля.

За минувшие сутки скончались 58 человек, накануне сообщалось о 54 умерших.

"Выздоровели за сутки 6 112 человек, или на 9,9% меньше в сравнении с 23 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 556 766 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 391 680 умерших и 20 967 429 выздоровевших.