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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:01

РЖД планируют назначить около тысячи дополнительных поездов на новогодние праздники

РЖД планируют назначить около тысячи дополнительных поездов на новогодние праздники
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" планирует назначить около тысячи дополнительных пассажирских поездов на новогодние и рождественские праздники, в период с 23 декабря этого года по 9 января следующего, сообщила компания.

Объем назначения доппоездов вдвое превышает прошлогодний показатель за соответствующий период. Всего планируется обеспечить около 4,5 млн мест.

"Сегодня число проданных мест в поездах дальнего следования для поездок во время зимних каникул практически на 80% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Пассажиры уже оформили свыше 1,5 млн проездных документов на указанные даты", - отмечает компания.

Если спрос на поездки в поездах дальнего следования в период новогодних и рождественских каникул продолжит расти, в составы уже назначенных поездов будут включаться дополнительные вагоны.

Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2022 г., а также 6, 7 и 8 января 2023 г.

Дополнительные поезда будут курсировать на наиболее востребованных маршрутах, связывающих Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими региональными центрами, а также на ряде популярных межрегиональных маршрутов. Они отправятся из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Ижевск, Уфу, Киров, Чебоксары, Саранск, Нижний Новгород, Пензу, Самару, Белгород, Ульяновск, Новозыбков, Мурманск, Волгоград, Архангельск, Оренбург, Орск, Челябинск, Воронеж, Адлер, Анапу, Сухум, Новороссийск и другие города.

Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы запланированы в Москву, Ярославль, Сортавалу, Казань, Архангельск, Вологду, Мурманск, Псков, Екатеринбург, Минеральные Воды, Анапу и другие города.

В местном сообщении доппоезда будут курсировать по маршрутам Петрозаводск - Псков, Сортавала - Гимольская - Суккозеро, Екатеринбург - Нижневартовск, Томск - Бийск, Ростов - Имеретинский Курорт/Кисловодск, Ростов - Адлер/Роза Хутор, Владикавказ - Адлер, Минеральные Воды - Анапа.

Также в период новогодних и рождественских праздников будет организовано курсирование дополнительных пассажирских поездов в Котлас из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Екатеринбурга.

РЖД
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