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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Экс-главу правления банка "Метрополь" арестовали в Москве за многомиллионную растрату

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего председателя правления коммерческого банка "Метрополь" Дениса Долотова, обвиняемого в особо крупной растрате.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Долотова Дениса Юрьевича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 января 2023 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Долотову предъявлено обвинение по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата). Ему грозит до 10 лет колонии.

По данным информированного источника "Интерфакса", в деле речь идет "о многомиллионной сумме растраты".

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Метрополь" с 18 ноября 2016 года в связи с тем, что в условиях размещения денежных средств в активы низкого качества он неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, неоднократно возникали основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, "Метрополь" был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

Арбитражный суд Москвы 20 декабря 2016 года принял заявление ЦБ РФ о признании банка "Метрополь" банкротом, в феврале 2017 года суд признал банк банкротом и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

банк Метрополь Денис Долотов
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