Апелляция поддержала взыскание 995,4 млн рублей с бывших бенефициаров банка "Метрополь"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в конце августа 2022 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) решил взыскать с четырех ранее контролировавших московский банк "Метрополь" лиц 995,4 млн рублей убытков.

Как следует из картотеки суда, апелляция, в частности, оставила в силе взыскание с бывших председателя совета директоров банка Андрея Фаминского 466,2 млн рублей, члена правления Сергея Рыжкова 214,5 млн рублей, советников предправления банка Игоря Колдышкина 195,4 млн рублей и Руслана Торшхоева 119,3 млн рублей убытков.

Апелляционный суд также оставил в силе привлечение по иску АСВ к субсидиарной ответственности по обязательствам банка бывшего председателя совета директоров и президента, а также владельца и основателя банка Айдара Котюжанского, экс-члена совета директоров Анны Ворновицкой и бывшего предправления Дениса Долотова. Суд первой инстанции приостановил производство по заявлению агентства в части определения размера их ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

АСВ просило суд привлечь к субсидиарной ответственности 12 лиц, ранее контролировавших банк "Метрополь", на сумму 983,8 млн рублей.

Среди ответчиков, кроме Котюжанского, Ворновицкой и Долотова, бывшие председатель совета директоров Николай Пучков, зампредправления Ольга Соколова и член правления Сергей Рыжков.

Иск АСВ поступил в суд в ноябре 2019 года.

В материалах дела говорится, что Девятый арбитражный апелляционный суд 10 июня 2020 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 19 декабря 2019 года по заявлению АСВ арестовал имущество 12 бывших руководителей "Метрополя" на сумму 983,8 млн рублей. Кассационный суд в сентябре 2020 года оставил арест в силе.

Суды также запретили инспекции Федеральной налоговой службы совершать регистрационные действия в отношении принадлежащих ответчикам долей в уставных капиталах компаний.

Верховный суд России 22 января 2021 года отказал в отмене ареста имущества ответчиков в размере требований.

Заявление АСВ о принятии мер обеспечения мотивировано тем, что в период с даты отзыва лицензии 18 ноября 2016 года ответчики совершили "ряд действий по отчуждению своего имущества", в том числе автомобилей и квартир.

В январе 2017 года сообщалось, что отрицательный капитал банка "Метрополь" по результатам обследования временной администрации составил 1,283 млрд рублей (до обследования размер капитала указывался положительным, равным 666 млн рублей).

Активы банка после обследования временной администрации оценивались в 1,131 млрд рублей против 3,08 млрд рублей до обследования. При этом объем обязательств банка перед физлицами составил 1,929 млрд рублей.

Банк России лишил "Метрополь" лицензии, поскольку банк вкладывал средства в активы низкого качеств, неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, и неоднократно возникали основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, "Метрополь" был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

Арбитражный суд Москвы 20 декабря 2016 года принял заявление ЦБ о признании банка "Метрополь" банкротом, в феврале 2017 года суд признал банк банкротом и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Банк "Метрополь" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 364-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".