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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Минздрав запустил платформу искусственного интеллекта в здравоохранении

Минздрав запустил платформу искусственного интеллекта в здравоохранении
Фото: Константин Андреев/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав России запустил платформу, на которой смогут взаимодействовать разработчики решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) и медицинское сообщество, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Минздрав России запустил платформу искусственного интеллекта в здравоохранении. Основная задача платформы - создание цифровой среды для взаимодействия между разработчиками решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) и медицинским сообществом", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в пятницу.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что на платформе будут объединены разработчики искусственного интеллекта и врачи для того, чтобы вместе сформировать и приоритизировать клинические задачи, решение которых будет действительно востребовано системой здравоохранения и даст наибольший эффект для отрасли.

В пресс-службе сообщили, что платформа призвана помочь медицинскому сообществу формулировать актуальные клинические задачи, организовывать сбор и разметку медицинских данных, публиковать задачи и созданные под них датасеты (обезличенные структурированные наборы данных). Описания задач и датасетов доступны публично, доступ к датасетам, размещенным на платформе, сможет получить любая российская аккредитованная Минцифры ИТ-компания.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минздраву уделить особое внимание цифровизации и использованию технологических решений, особенно в первичном звене здравоохранения.

Минздрав РФ
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