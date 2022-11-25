Разработчика ПО для отечественных компьютерных игр могут выбрать до конца года

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры до конца года объявит, какая российская компания будет разрабатывать программное обеспечения (движок) для новых отечественных компьютерных игр, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Я надеюсь, что до конца года мы объявим о том, что мы выбрали компанию, которая будет делать российский игровой движок. Сейчас у нас ведутся переговоры. Я считаю, что мы близки почти к согласованию. При этом очень важно, что, скорее всего, эта разработка будет делаться за счет средств самой компании", - сказал Шадаев на форуме "Цифровой алмаз" в пятницу.

Пока при разработке компьютерных игр используются зарубежные движки. "И в этом смысле наши разработчики игр сейчас все равно находятся в зависимости от зарубежных держателей игровых движков", - сказал глава Минцифры.

Отечественные игры стали востребованы в условиях, когда международные компании-мейджоры "контент свой не отдают", отметил он.

"Понятно, что сейчас будет конкуренция за российских производителей контента. И здесь меры поддержки уже есть. Институт развития интернета дает финансовую поддержку интернет-сериалам, интернет-играм. И следующий шаг здесь - игровая индустрия, здесь тоже мы предлагаем запускать программу поддержки разработки отечественных игр", - сказал Шадаев.

"Поэтому игры, gamedev (разработка компьютерных игр - ИФ) точно будут в фокусе как с точки зрения запуска большого проекта по разработке российского игрового движка, так и с точки зрения господдержки производства компьютерных игр на его базе", - добавил он.