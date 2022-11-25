Выход в первый рейс атомного ледокола "Урал" запланирован на 2 декабря

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Второй серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220 должен выйти в первый рабочий рейс в начале декабря, сообщила пресс-служба ФГУП "Атомфлот".

Торжественная церемония запланирована на 2 декабря.

Как пояснили "Интерфаксу", новый ледокол отправится в район Обской губы и Енисея.

Подписание приемного акта по "Уралу", строительство которого велось на "Балтийском заводе" (входит в ОСК), запланировано на 29 ноября.

23 ноября "Урал" вышел из Петербурга в порт приписки Мурманск.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был заложен на "Балтийском заводе" в ноябре 2013 года, спущен на воду в июне 2016 года, сдан в октябре 2020 года.

Контракт на строительство первого и второго серийных ледоколов проекта 22220 - "Сибирь" и "Урал" - был заключен между АО "Балтийский завод" и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года, стоимость контракта составила 84,4 млрд рублей. Сдача "Сибири" и "Урала" изначально была намечена на ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года, соответственно. Впоследствии сроки были сдвинуты на 2021 и 2022 годы. Ледокол "Сибирь" в декабре 2021 года вошел в состав атомного флота РФ. "Урал" спущен на воду в 2019 году.

В настоящее время на "Балтийском заводе" строятся третий и четвертый серийные ледоколы проекта - "Якутия" и "Чукотка", их сдача запланирована на 2024 год и 2026 годы. Стоимость строительства составит более 100 млрд рублей.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач. Длина ледокола составляет 173,3 м, ширина - 34 м, мощность - 60 МВт, ледопроходимость - 2,8 м.