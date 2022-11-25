В РФС назвали слухами информацию о выходе союза из УЕФА

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз остается членом Союза европейских футбольных ассоциаций и не планирует переходить в Азиатскую конференцию, заявил журналистам вице-президент РФС и президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.

"Мы - члены УЕФА, мы отстранены от соревнований, но участвуем во всех программах союза. Ситуация динамически развивается. Мне, как болельщику, хотелось бы играть в Европе, но, к сожалению, вмешалась политика, к чему это приведет - никто не знает. Со спортивной точки зрения Азия менее привлекательна финансово и по спортивной составляющей", - сказал он.

"Конечно, если речь идет об отборе на чемпионат мира и, если не отбираться вообще, то надо будет идти в Азию... Но хотелось бы остаться в Европе. Скажу вам как чиновник, потенциальная смена конфедерации - тяжелейший процесс. На исполкоме РПЛ сегодня этот вопрос не обсуждался. Пока это все разговоры и слухи", - добавил Алаев.

Ранее ФИФА и УЕФА наложили санкции на РФС, российские клубы и сборные отстранены от турниров из-за ситуации на Украине.