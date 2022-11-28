С Плесецка запущен "Союз" с военным спутником

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

"В понедельник, 28 ноября, в 18 часов 17 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - сообщили в военном ведомстве.

Предыдущий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с Плесецка состоялся 2 ноября. Тогда на орбиту был выведен также космический аппарат в интересах Минобороны России.