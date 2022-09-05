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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Дело о стрельбе в пермском вузе начали рассматривать в суде

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пермский краевой суд в понедельник приступил к рассмотрению по существу дела о массовом убийстве в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) осенью прошлого года, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

На скамье подсудимых Тимур Бекмансуров, которому вменяется ряд тяжких преступлений.

Как сообщалось ранее со ссылкой на данные следствия, утром 20 сентября 2021 года Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов ПГНИУ. В результате шесть человек погибли, 47 пострадали.

Выстрелами были повреждены автомобили и имущество вуза.

Бекмансурову предъявлено обвинение по ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст.167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), ч.3 ст.30, ст.105 (покушение на убийство) и п.п. "а,е,и" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). Во время следствия Бекмансуров находится под стражей. В августе этого года эта мера пресечения была продлена до 27 октября.

В ходе расследования уголовного дела фигурант признал вину. На учете у нарколога он не состоит и у психиатра не наблюдался.

Хроника 03 февраля 2014 года – 05 сентября 2022 годаНападения в школах и вузах
Пермь Тимур Бекмансуров
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