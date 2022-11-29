Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В МИД России заявили об отсутствии диалога РФ и США по Украине

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Никакого диалога с США по Украине у России нет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мне неизвестно ни о каком канале по деконфликтингу применительно к происходящему на Украине. Вообще неизвестно. У нас нет с США диалога по украинской теме, потому что позиции радикально различаются", - заявил ор журналистам в Москве.

Так он, в частности, прокомментировал сообщения западных СМИ, согласно которым США только один раз использовали линию связи между военными США и РФ для предотвращения конфликтов в связи с ситуацией на Украине.

В РоссииПесков не подтвердил предположения о контактах РФ и США по поводу переговоров с КиевомЧитать подробнее

"У нас есть периодически обмен сигналами о том, как те или иные действия Москвы или Вашингтона воспринимаются соответственно в Вашингтоне и Москве. Но, сами понимаете, противоположность подходов и нестыкуемость аргументов не ведут к тому, что этот диалог развивается", - подчеркнул Рябков.

"Мы посылаем американцам сигналы, что их линия на эскалацию и их линия на все более глубокую вовлеченность в этот конфликт чреваты тяжелыми последствиями, риски растут. Что говорят американцы, вы можете легко предположить, исходя из публичных комментариев. Они, несмотря на наши многократные опровержения и развернутые пояснения позиций, продолжают спекулировать, к примеру, как они говорят, на безответственной ядерной риторике. Я не знаю, кто может в Америке находить основания для подобного рода обвинений, когда мы на всех уровнях досконально объяснили суть подхода, - в двух словах он сводится к тому, что никаких отклонений от того, что записано в нашей военной доктрине и в основах госполитики в области ядерного сдерживания, нет. И на этот подход не влияет происходящее на Украине и вокруг нее", - подчеркнул Рябков.

МИД РФ США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МВД РФ заявило об отсутствии дефицита оргтехники для печати паспортов

МВД РФ заявило об отсутствии дефицита оргтехники для печати паспортов

Бывшую тюрьму "Кресты" в Петербурге могут выставить на торги в 2023 году

Бывшую тюрьму "Кресты" в Петербурге могут выставить на торги в 2023 году

Глава КС сказал, что возврат смертной казни возможен только в случае изменения Конституции

Глава КС сказал, что возврат смертной казни возможен только в случае изменения Конституции

В Минтрансе сообщили, что в КНР не признают страховые сертификаты судов под флагом РФ

Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Кудриным

В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева

В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева

Новак сообщил об обсуждении с Китаем системы расчетов без использования SWIFT

Новак назвал неприемлемым потолок цен на нефть и подтвердил планы работать только по рынку

Новак назвал неприемлемым потолок цен на нефть и подтвердил планы работать только по рынку

Литовский аналитический центр Riddle признан нежелательным в РФ

Кудрин объявил об уходе с поста председателя Счётной палаты

Кудрин объявил об уходе с поста председателя Счётной палаты
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });