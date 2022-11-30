Банкам в России дадут право не ухудшать оценку кредитов военнослужащих и членов их семей

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Банк России даст право кредитным организациям не ухудшать оценку кредитов военнослужащих и их семей, готовит соответствующее информационное письмо, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Данная мера будет закреплена в инструкции №199-И.

Более подробные планы ЦБ не раскрыл. "Интерфакс" направил запрос в пресс-службу регулятора.

Ранее в октябре вступил в силу закон о праве мобилизованых на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы.

На предоставление кредитных каникул могут претендовать три категории граждан. Первая - лица (в том числе индивидуальные предприниматели), призванные на военную службу по мобилизации. Вторая группа - лица, проходящие военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту или служащие в войсках Национальной гвардии при условии их участия в специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины. Третья группа - лица, в том числе индивидуальные предприниматели, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Каникулы распространяются на кредиты, взятые до дня призыва, также кредитные каникулы распространяются на членов семей военнослужащих. Обратиться за предоставлением каникул можно любой момент, пока действует кредитный договор либо договор займа, но до 31 декабря 2023 года.