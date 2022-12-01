Консорциум российских и азиатских научных организаций займется исследованием Арктики

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Тринадцать вузов, НИИ и других научных организаций в ходе VI Северного форума устойчивого развития в Якутске подписали соглашение о создании российско-азиатского консорциума арктических исследований, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета (ТГУ), который вошел в объединение.

"У консорциума, соорганизатором которого является ТГУ, две основных задачи. Первое - это поворот на восток. Мало кто занимается формированием проектов с нашими азиатскими странами-партнерами, а они очень сильно интересуются арктической направленностью. Это, в первую очередь, Китай и Индия, которые сейчас тоже участвуют в форуме. С их представителями запланированы не только встречи, но уже и совместные проекты", - цитирует пресс-служба слова первого проректора вуза Виктора Демина.

По его словам, второй задачей консорциума является правовое и логистическое сопровождение арктических проектов.

"Если нам удастся создать в консорциуме такое сервисное подразделение, а при участии новых членов - МГИМО, СПбГУ и других это вполне реально выполнить, это поможет максимально эффективному развитию и продвижению новых арктических проектов", - подчеркнул Демин.

В состав консорциума вошли представители 13 вузов и научных организаций России, в том числе Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Югорский государственный университет, Мурманский государственный технический университет, Северо-Восточный государственный университет, Океанологический университет Китая, Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики и другие.

Планируется, что в перспективе в состав консорциума войдут и другие азиатские научные организации - из Китая, Индии и Южной Кореи.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял восьмое место в Национальном рейтинге университетов 2022 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс".