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Сеть метеостанций на дрейфующих буях развернут во всех морях российской Арктики к 2024 году

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Новая высокоточная гидрометеорологическая сеть появится в морской и прибрежной частях Арктической зоны РФ в ближайший год, сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров журналистам.

"Будет организована система наблюдения на базе дрейфующих морских буев. Это специальные устройства, которые установят в определенных районах Северного Ледовитого океана. Они будут передавать базовую океанологическую информацию о дрейфе льда, течениях, температуре воды и воздуха, атмосферном давлении, солености, толщине снежного и ледового покровов и так далее. Эти данные являются важнейшими для создания нашей прогностической продукции", - сказал он.

По его словам, планируется, что до 2024 года в акваториях всех морей российской Арктики, в том числе на трассах Северного морского пути, будут установлены современные дрейфующие, а также стационарные измерительные приборы отечественного производства.

Как уточнил директор ААНИИ, на данный момент установлены семь дрейфующих метеостанций. Данные с них каждый час по спутниковой связи передают в Мировой центр данных по морскому льду ААНИИ, где они оперативно обрабатываются, а затем передаются в информационную систему Росгидромета.

В 2023 году в Арктической зоне разместят еще 42 таких метеостанции. В целом же сеть будут совершенствовать до 2035 года.

"Особое внимание уделят модернизации пунктов метеонаблюдений в Восточном секторе Арктики, включая самые удаленные от материка части морей и островные точки, - отметил Макаров. - Это направление является наиболее важным с точки зрения наращивания масштабов круглогодичного судоходства по Севморпути".

Покрытие всей зоны Севморпути и прилегающей части Арктического бассейна дрейфующими и стационарными метеостанциями позволит получать ежечасные прямые наблюдения о ледовых и метеорологических параметрах в регионе: это повысит точность прогнозов для безопасной навигации.

Как сообщил Макаров, "с учетом скорости передачи данных мы сможем практически в онлайн-режиме уточнять маршруты судов и делать высокоточные численные прогнозы для будущих рейсов".

Также метеосеть откроет новые возможности для научных исследований, добавил он.

Проект реализуется ААНИИ в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды" и программы Росгидромета по модернизации наблюдательной сети в Арктической зоне России.

Арктика ААНИИ Александр Макаров Росгидромет
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