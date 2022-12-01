Песков заявил, что ОБСЕ из-за своего отношения к России теряет эффективность

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Позиция Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в отношении России свидетельствует, что эффективность этой организации снижается, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг ему задали вопрос, исключает ли Москва для себя возможность выхода из ОБСЕ.

"В силу той позиции, которую ОБСЕ занимает, автоматически организация теряет свою эффективность. И организация теряет возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе", - ответил Песков.

"То есть антагонистическая позиция по отношению к России, которая пестуется несколькими последними председательствами, она, по сути, не дает организации де-факто заниматься тем, чем она должна заниматься. Это, конечно, соответственно снижает эффективность этой структуры и, конечно, вбивает серьезный клин в будущее этой организации", - подчеркнул он.