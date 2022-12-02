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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Россия и Белоруссия призвали повысить эффективность ОБСЕ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия заявили о кризисе в сфере безопасности и сотрудничества на пространстве ОБСЕ и необходимости повышения эффективности Организации.

"Заявляем о важности сохранения ОБСЕ как регионального общеевропейского форума, действующего на основе правила консенсуса и принципа суверенного равенства государств, в интересах укрепления безопасности и развития сотрудничества между государствами-участниками.

"Убеждены в необходимости повышения эффективности ОБСЕ и устранения в ее деятельности "двойных стандартов", географических и тематических перекосов", - говорится в совместном заявлении Белоруссии и России, размещенном в пятницу на сайте МИД РФ.

В Москве и Минске считают, что Действующее председательство, генсекретарь и все исполнительные структуры ОБСЕ "должны неизменно соблюдать Правила процедуры и другие решения директивных органов, а также следовать принципам беспристрастности, транспарентности и подотчетности".

"Выступаем за продвижение позитивной повестки дня, открытость для обсуждения самых сложных вопросов и вызовов, настроенность на деидеологизированный прагматичный диалог по решению общих проблем безопасности", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что "настоящее заявление остается открытым для присоединения других государств-участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству".

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что позиция ОБСЕ в отношении России свидетельствует о снижении эффективности этой организации.

В ходе общения с журналистами 1 декабря ему был задан вопрос, исключает ли Москва для себя возможность выхода из ОБСЕ.

"В силу той позиции, которую ОБСЕ занимает, автоматически организация теряет свою эффективность. И организация теряет возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе. То есть антагонистическая позиция по отношения к России, которая пестуется несколькими последними председательствами, она, по сути, не дает организации де-факто заниматься тем, чем она должна заниматься. Это, конечно, соответственно снижает эффективность этой структуры и, конечно, вбивает серьезный клин в будущее этой организации", - ответил Песков.

ОБСЕ МИД РФ Белоруссия
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