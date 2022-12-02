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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

В РФ продлили эксперимент по tax free до конца 2023 года

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Эксперимент по внедрению tax free в России продлен еще на один год, до конца 2023 года.

Соответствующие изменения в постановление правительства №105 от февраля 2018 года (регламентирует проведение эксперимента) утверждены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 1 декабря (документ размещен на официальном портале информации).

Ранее с предложением о продлении эксперимента выступил Минпромторг РФ. В министерстве отмечали, что "реализация проекта tax free в полном объеме позитивно отразится на динамике товарооборота, в первую очередь, дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических расходов на осуществление покупок".

Проект по компенсации иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС действует с 2018 года и с тех пор ежегодно продляется. Эксперимент проводится в 16 регионах - Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском, Хабаровском, Приморском краях, Татарстане и Мордовской республике.

В октябре Минпромторг предложил расширить эксперимент также на Амурскую и Иркутскую области, а также Забайкальский и Красноярский края, обосновывая это тем, что в последнее время туристический поток сместился в приграничные с КНР регионы.

Михаил Мишустин Минпромторг РФ
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