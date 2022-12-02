Путин обсудил с Совбезом подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в пятницу обсудил подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности страны, а также социально-экономические и международные вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В качестве основного вопроса рассматривалась тема подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности РФ", - сказал Песков.

По его словам, на совещании были обсуждены вопросы социально-экономического развития страны и международные вопросы.

В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.