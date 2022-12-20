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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Путин заявил, что работа органов безопасности РФ должна быть усилена на фоне новых рисков

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа органов безопасности России должна быть усилена на фоне новых рисков, а стратегические объекты инфраструктуры находиться под постоянным контролем спецслужб.

"Динамично меняющаяся ситуация в мире, появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. А это значит, что вы должны серьезно усилить работу по ключевым направлениям, максимально использовать для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал", - сказал глава государства в видеообращении по случаю Дня работника органов госбезопасности.

"Работу по предотвращению терактов необходимо и впредь вести системно и поступательно, под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры", - отметил Путин.

Кроме того, президент подчеркнул крайне сложную обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Ваш долг - сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод. Со своей стороны будем и дальше укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами", - заверил Путин.

Глава государства также отметил необходимость жесткого пресечения действий зарубежных спецслужб, борьбы с экстремизмом и преступлениями в экономической сфере.

"Более решительно надо действовать и по таким важным направлениям, как защита информационных ресурсов, борьба с преступлениями в сфере экономики и противодействие коррупции", - подытожил президент России.

Владимир Путин
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