Правительство РФ выделит в 2023 году 600 млн руб. на новый вид субсидии для животноводов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Животноводы с 1 января 2023 года смогут получать новый вид поддержки - субсидии для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции, на эту меру на следующий год предусмотрено 600 млн рублей, сообщается на сайте правительства РФ в субботу.

Соответствующее постановление, датированное 1 декабря, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В документе также говорится, что, кроме того, с 1 января следующего года для двух категорий аграриев, которые получают гранты от государства на развитие производства, смягчаются условия предоставления такой поддержки.

"Речь идет о фермерских хозяйствах, занимающихся развитием семейных ферм, а также о сельскохозяйственных кооперативах, использующих грантовое финансирование на укрепление материально-технической базы. До сих пор по условиям предоставления поддержки они должны были брать одного работника на каждые 3 млн рублей полученного гранта, теперь - одного работника на каждые 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

В постановлении говорится, что "максимально возможные суммы грантов при этом остаются прежними: до 30 млн рублей для фермерских хозяйств и до 70 млн рублей - для сельхозкооперативов".

Как добавили в кабмине, "для владельцев семейных ферм новым постановлением также предусмотрена возможность с 1 января 2023 года направлять часть средств на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности".

В документе говорится, что "принятое решение позволит расширить поддержку российских аграриев и обеспечит дальнейшее устойчивое развитие важного для граждан и экономики сектора АПК".