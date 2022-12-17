Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

На поддержку льготного лизинга техники для аграриев РФ направят еще 10 млрд руб.

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российские аграрии в 2022-2023 годах смогут сохранить доступ к льготному лизингу сельскохозяйственной техники благодаря дополнительным бюджетным инвестициям, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

"Речь идет о 10 млрд рублей. Выделенные распоряжением правительства средства поступят в уставный капитал компании "Росагролизинг" - она является одним из основных поставщиков техники для отечественного агропрома", - отмечается в опубликованном в субботу сообщении.

Бюджетные инвестиции позволят отечественным производителям сельхозтоваров получить не менее 1,7 тыс. единиц сельхозтехники на льготных условиях.

Как отмечается в сообщении кабмина, "аграриям принятое решение поможет сохранить темпы технологической модернизации и увеличить объемы производства продукции, что положительно скажется на обеспечении продовольственной безопасности страны".

Правительство РФ Росагролизинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 7,5 тыс. человек

Глава Нижневартовска сообщил, что поврежденный ранее взрывом газа дом подлежит сносу

Глава Нижневартовска сообщил, что поврежденный ранее взрывом газа дом подлежит сносу

Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО

Минюст обновил список иноагентов

В новый список санкций ЕС попали российские министры, губернаторы и журналисты

В новый список санкций ЕС попали российские министры, губернаторы и журналисты

Что произошло за день: пятница, 16 декабря

Росстат оценил рост стоимости салата "Оливье" в 2022 году в 8,5%

На Ставрополье хотят с 1 января увеличить курортный сбор с 50 до 100 рублей в сутки

Банк России в третий раз подряд воздержался от сигнала по ДКП

Дефицит некоторых вакцин для кошек и собак объяснили сокращением их импорта

Дефицит некоторых вакцин для кошек и собак объяснили сокращением их импорта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });