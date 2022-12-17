На поддержку льготного лизинга техники для аграриев РФ направят еще 10 млрд руб.

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российские аграрии в 2022-2023 годах смогут сохранить доступ к льготному лизингу сельскохозяйственной техники благодаря дополнительным бюджетным инвестициям, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

"Речь идет о 10 млрд рублей. Выделенные распоряжением правительства средства поступят в уставный капитал компании "Росагролизинг" - она является одним из основных поставщиков техники для отечественного агропрома", - отмечается в опубликованном в субботу сообщении.

Бюджетные инвестиции позволят отечественным производителям сельхозтоваров получить не менее 1,7 тыс. единиц сельхозтехники на льготных условиях.

Как отмечается в сообщении кабмина, "аграриям принятое решение поможет сохранить темпы технологической модернизации и увеличить объемы производства продукции, что положительно скажется на обеспечении продовольственной безопасности страны".