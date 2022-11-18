Рябков подтвердил обсуждение с США обмена Виктора Бута

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Москве хотят надеяться, что перспектива обмена заключенными между Россией и США укрепляется, Виктор Бут есть в потенциальном списке на обмен, сказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Хочу надеяться, что перспектива (обмена Бута) не просто сохраняется, она укрепляется, и настанет момент, когда из перспективы мы получим конкретную договоренность", - сказал он.

"Американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, мы работаем профессионально по специальному каналу для этого предназначенному. Пока к общему знаменателю не пришли, но неоспоримо то, что Виктор Бут среди тех, кто обсуждается, и на положительный результат мы безусловно рассчитываем", - добавил Рябков.

Предприниматель Виктор Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по запросу Вашингтона по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года он был передан Соединенным Штатам. В 2012 году американский суд приговорил Бyта к 25 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в попытке продать леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных. Бут вину отрицает и заявляет, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок. Сейчас он находится в тюрьме в США. Его жена Алла 15 ноября сказала журналистам в Москве, что его адвокаты исчерпали все юридические механизмы в США для его освобождения и остается только возможность обмена.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что США готовы обсуждать с Россией вопрос обмена осужденных в России граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Американские СМИ сообщали, что обсуждается их обмен на Бута. В Москве осуждают подобные проявления "мегафонной дипломатии", но не отрицают факт ведения переговоров.