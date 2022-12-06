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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Нулевые пошлины на импорт оборудования для "Арктик СПГ 2" продлили на два года

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении на 2023 и 2024 гг. возможности ввоза оборудования с применением нулевых пошлин для второй и третьей технологических линий проекта "Арктик СПГ 2".

Законопроект (№212658-8) был внесен правительством в октябре, но изначально предлагалось продлить действие нулевых пошлин только на 2023 г. Позднее в процессе доработки документа было решено расширить норму не на один год, а на два, чтобы не продлять ее ежегодно и реализовать "Арктик СПГ 2" в установленные сроки.

В пояснительной записке к документу напоминается, что "НОВАТЭК" продолжает реализацию проекта мощностью 19,8 млн тонн СПГ в год с плановым сроком запуска первой технологической линии в 2023 г. Решение о классификации импортируемых товаров по таможенному коду, позволяющему использовать нулевую ставку пошлины, было принято в конце 2020 г.

В документе отмечалось, что в 2021-2022 гг. произошли сбои в графике доставки компонентов таких модулей из Европы в Китай, что вызвало задержку в окончании их укрупненной сборки. Для сохранения темпов реализации проекта было решено ввозить модули технологических линий в Россию из КНР морским транспортом в частично собранном виде.

При этом отмечалось, что по закону о таможенном регулировании допускается таможенное декларирование товаров с указанием одной товарной позиции, если продукция при этом поставляется комплектно или в разобранном виде. Однако таможенное декларирование в соответствии с данными правилами допускается только до 1 марта 2023 г.

"В 2023 году запланировано значительное количество поставок модулей второй и третьей технологических линий проекта "Арктик СПГ 2". В условиях возрастающего санкционного давления график поставки таких модулей можно сохранить только при условии их дальнейшего ввоза в частично собранном виде. При этом степень такой сборки и состав комплектующих для заблаговременного внесения изменений в решение о классификации товара в настоящий момент спрогнозировать не представляется возможным", - говорится в пояснительной записке.

Принятый закон предлагает продлить возможность ввоза модулей в частично собранном виде с классификацией по одному коду до 1 марта 2025 г. соответственно.

Госдума Арктик СПГ 2 НОВАТЭК
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