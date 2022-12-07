Иностранным "дочкам" российских юрлиц разрешили регистрировать права на самолеты

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Правительство разрешило регистрировать права на самолеты иностранным "дочкам" российских организаций, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Теперь зарубежные "дочки" российских организаций могут зарегистрировать права собственности на принадлежащие им самолеты в едином государственном реестре прав на воздушные гражданские суда и сделок с ними. Основанием для регистрации послужат копии учредительных и правоустанавливающих документов", - сообщает сайт правительства.

Страхование, перестрахование и техническое обслуживание бортов также будет осуществляться на территории России.

В пресс-службе правительства объяснили, что это решение принято из-за санкций, которые затронули зарубежные "дочки" российских юрлиц. Из-за этих санкций "могли возникнуть проблемы с дальнейшей эксплуатацией их самолетов".

"Подписанное постановление поможет нивелировать такие риски и позволит российским компаниям сохранить парк воздушных судов для пассажирских авиаперевозок", - считают чиновники.

Ранее правительство разрешило отечественным авиакомпаниям регистрировать права собственности на самолеты, взятые в лизинг или аренду у зарубежных партнеров.

За границей, в первую очередь в Ирландии и на Кипре, зарегистрированы "дочки" "Государственной транспортной лизинговой компании", "ВЭБ-лизинга", "СберЛизинга", "ВТБ Лизинга" и других лизингодателей.